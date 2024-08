In China konnte auch die Entscheidung der chinesischen Zentralbank (PBOC), fällige mittelfristige Kredite zu verlängern und zusätzliche Liquidität in den Markt zu pumpen, die Anleger nicht an die Märkte locken: Die Börse in Shanghai verlor 0,2 Prozent auf 2849,03 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fiel um 0,3 Prozent auf 3316,14 Punkte. Die PBOC erklärte, dass der Zinssatz für einjährige Kredite im Rahmen der Mittelfristigen Kreditfazilität (MLF) in Höhe von 300 Milliarden Yuan (42,11 Milliarden Dollar) für einige Finanzinstitute unverändert bei 2,30 Prozent bleibe. Darüber hinaus wurden 471 Milliarden Yuan durch siebentägige Reverse-Repo-Geschäfte zu einem Zinssatz von 1,70 Prozent zur Verfügung gestellt.