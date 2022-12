Zunehmende Befürchtungen, dass die US-Notenbank nach den guten Arbeitsmarkt- und Dienstleistungsberichten an einem längeren Zinserhöhungszyklus festhalten könnte, dämpften die Risikobereitschaft der Anleger in Asien. Der Wertpapierhandel wurde auch durch die Renditen der US-Staatsanleihen belastet, wobei die Renditen der fünfjährigen bis 30-jährigen Anleihen auf einem Dreimonatstief lagen. "Was auffällt, ist die Entwicklung am US-Treasury Market. Es scheint nicht viel hinter den Bewegungen zu stecken, und ich denke, das treibt den Rest des Marktes an", sagte Rob Carnell von ING.