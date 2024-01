Der von vielen Marktteilnehmern heiss ersehnte Zinsentscheid der EZB am frühen Nachmittag wird den Handel am heutigen Tag massgeblich prägen. Zuletzt hatten sich Anleger in Erwartung der Notenbankpolitik eher zurückgehalten. Der Knoten dürfte sich aber auch nach dem Entscheid nicht völlig lösen, denn schon Mitte der kommenden Woche wird die US-Notenbank Fed über ihre Leitzinsen befinden. In beiden Fällen gehen die Analysten davon aus, dass die Zinsen unverändert blieben werden. Ursprüngliche Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen waren durch diverse Wirtschaftsdaten der letzten Wochen wieder spürbar gedämpft worden.