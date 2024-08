Am Freitag wird der Dax der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Verlusten starten. Am Donnerstag hatte er 2,3 Prozent schwächer bei 18'083,05 Punkten geschlossen. Enttäuschende Bilanzen deutscher Autobauer hatten den Börsen in Europa zugesetzt. Auch an der Wall Street überschattete die Enttäuschung der Anleger nach den jüngsten Daten zur US-Industrie die Freude über die starken Quartalszahlen der Facebook-Mutter Meta.