Am Donnerstag warten die Finanzmärkte auf den Auftritt von US-Notenbankchef Jerome Powell bei einer Konferenz des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Washington. Aus dem Kreis der Währungshüter waren zuletzt unterschiedliche Signale zu hören, wie es weitergehen soll - das Zinsniveau halten oder womöglich weiter erhöhen. Powell könnte nun mit Blick auf die letzte Zinssitzung in diesem Jahr am 13. Dezember einen Fingerzeig geben. Zugleich geht es mit der Bilanzsaison weiter. In Deutschland gewähren unter anderem die Deutsche Telekom und der Pharmakonzern Merck einen Blick in ihre Bücher.