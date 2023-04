Der Euro notiert am Donnerstagmorgen stabil unter der Marke von 1,10 Dollar. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0956 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Der Ende vergangener Woche markierte einjährige Höchststand von etwas mehr als 1,10 Dollar bleibt in Reichweite.