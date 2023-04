Am Donnerstag warten zahlreiche Firmen mit Geschäftszahlen auf. In der Schweiz etwa steht der Lift- und Rolltreppenkonzern Schindler im Mittelpunkt. Bei Schindler stellt sich die Frage, ob sich der Konzern im ersten Quartal erholen konnte, nachdem er sich im vergangenen Jahr mit Altlasten beschäftigen musste. Weiter werden auch noch die Onlineapotheke Zur Rose und die Industriefirma Phoenix Mecano über das Startquartal berichten, während Nestlé nebst vielen anderen Firmen ihre Generalversammlung durchführt.



Auch auf dem internationalen Börsenparkett sind zahlreiche Zahlenpublikationen angesagt. Über das erste Quartal berichten beispielsweise der Renault-Konzern, Nokia aus Finnland, Volvo sowie AT&T oder American Express aus den USA. Konjunkturseitig dürften am Nachmittag einige Frühindikatoren zur Entwicklung der US-Wirtschaft am meisten Aufmerksamkeit der Investoren auf sich ziehen.