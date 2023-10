Zudem geben auch Temenos, SIG, Idorsia, Huber+Suhner an diesem Tag Geschäftsergebnisse bekannt. Zudem führt Galenica ihren Investorentag durch. Am Mittwoch folgt mit Kühne+Nagel ein weiterer Blue Chip, bevor am Freitag Holcim Kennzahlen zum Geschäftsverlauf veröffentlicht. Daneben publizieren in dieser Woche noch einige Unternehmen aus der zweiten Reihe Ergebnisse wie etwa Sulzer, Landis+Gyr oder Bucher.