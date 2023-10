Am Montag wird der deutsche Leitindex Dax nach Berechnungen von Banken und Brokerhäusern höher in den Handel starten. Am Freitag hatte er belastet von der Krise im Nahen Osten 1,6 Prozent auf 14'798 Punkte verloren. Im Mittelpunkt der Börsen dürfte auch weiterhin der Konflikt zwischen der islamistischen Hamas und Israel stehen, beziehungsweise die Sorge, dass sich dieser auf weitere Teile der Region und insbesondere auf den Iran ausdehnen könnte. Das Thema wird auch am Montag den Takt an den Börsen vorgeben.