Der Euro hat am Freitagmorgen im europäischen Devisenhandel etwas nachgegeben. Im frühen Handel kostet die Gemeinschaftswährung 1,0820 US-Dollar und damit etwas weniger als am Abend zuvor. DerEuro/ hat sich zum Franken seit Donnerstagabend auf 0,9786 stabil gezeigt. Derweil erholt sich der US-Dollar leicht und steht bei 0,9044 Franken.