Die asiatischen Aktienmärkte folgen in der Eröffnung der Wall Street ins Minus. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,3 Prozent tiefer bei 27'116 Punkten., nachdem der PMI-Bericht vom Dienstag gezeigt hatte, dass der Fabriksektor geschrumpft war. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 1,1 Prozent und lag bei 1976 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,6 Prozent.