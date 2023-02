Die Furcht vor steigenden Zinsen in den USA und geopolitische Sorgen setzen den Anlegern in Fernost zu. Die Tokioter Börse gab am Dienstag leicht nach, die Börse in Shanghai legte etwas zu. "Der Hintergrund der Inflationssorgen in den USA birgt immer noch das Risiko einer straffer als erwarteten Geldpolitik, und auch die Renditen bleiben ein Hauptaugenmerk bei der Rückkehr der US-Märkte im Laufe des Tages", sagten die Strategen von Saxo Markets.