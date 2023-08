Die asiatischen Märkte haben am Dienstag nach den Massnahmen der chinesischen Regierung weiter zugelegt. Am Wochenende hatte China eine Halbierung der Steuern auf Aktiengeschäfte angekündigt und am Freitag Richtlinien für bezahlbaren Wohnraum verabschiedet. Die Börse in Shanghai legte um 0,8 Prozent zu. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen gewann 0,9 Prozent. Die Aktien des verschuldeten Immobilienentwicklers China Evergrande, die nach einer mehrmonatigen Handelspause am Montag um fast 80 Prozent eingebrochen waren, verloren am Dienstag weitere sechs Prozent und unterstrichen damit die Sorgen im Immobiliensektor. «Das zugrundeliegende Problem scheint die Anpassung im Immobiliensektor zu sein und wie diese auf den Rest der Wirtschaft übergreift», sagte Kazuo Ueda, Gouverneur der Bank of Japan (BOJ), auf dem Symposium in Jackson Hole.