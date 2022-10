Manager des Instituts haben einem Medienbericht zufolge das Wochenende damit verbracht, Grosskunden und Investoren mit Blick auf die Liquidität und Kapitalausstattung des Instituts zu beruhigen. Die Führungskräfte tätigten Anrufe, nachdem sich sogenannte CDS-Absicherungen zuletzt stark verteuert hätten, berichtet die "Financial Times" am Sonntag. Bereits am Freitag hatte der Credit-Suisse-Chef Ulrich Körner in einer Mitteilung an die Belegschaft die starke Bilanz der Bank hervorgestrichen.