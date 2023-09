Dazu kommt, dass kommende Woche die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) bevorsteht. Daher sei die Risikoneigung noch geringer. Ob die Leitzinsen um weitere 25 Basispunkte erhöht werden, ist aber alles andere als klar. Wegen der schwachen Konjunktur vor allem in Deutschland scheine das EZB-Direktorium diesbezüglich gespalten zu sein, heisst es. Darüber wie es in den USA zinsmässig weitergeht, könnten die US-August-Inflationszahlen am kommenden Mittwoch weichenstellend für den Ausgang der Fed-Sitzung am 20. September sein. Zuletzt hatten starke Konjunkturzahlen und der hohe Ölpreis die Zinssorgen in den USA wieder angeheizt.