Der Vorsitzende Jerome Powell signalisierte am Donnerstag, dass die US-Notenbank ihre geldpolitische Straffungskampagne nach einer Pause Anfang des Monats wahrscheinlich wieder aufnehmen werde. "Wir haben eine Sitzung abgehalten, in der wir uns nicht bewegt haben", sagte Powell bei einer Veranstaltung der spanischen Zentralbank in Madrid. "Wir erwarten, dass das moderate Tempo der Zinsentscheidungen fortgesetzt wird." Im Laufe der Woche zeichneten Daten ein Bild einer robusten US-Wirtschaft. Die haben die Sorgen vor einer drohenden Rezession etwas abgeschwächt. Die Daten "werden die Händler dazu veranlassen, eine größere Wahrscheinlichkeit weiterer Zinserhöhungen durch die Fed in Betracht zu ziehen", sagte Ryan Brandham, Leiter der Abteilung für globale Kapitalmärkte in Nordamerika bei Validus Risk Management.