Zu den grössten Gewinnern im Nikkei zählten die Technologiewerte: Mit einem Plus von 7,48 Prozent war der Chiptester-Hersteller Advantest der grösste prozentuale Gewinner. Der Kabelhersteller Fujikura gewann 6,64 Prozent und der Halbleiterausrüster Disco stieg um 6,63 Prozent. Die Börse in Shanghai notierte nahezu unverändert bei 2722,30 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fiel um 0,1 Prozent auf 3181,90 Punkte.