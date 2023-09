Die Ölpreise sind am Montag gestiegen, nachdem Moskau ein vorübergehendes Exportverbot für Treibstoffe erlassen hatte. «Die Rohölpreise haben die Woche mit einem Aufwärtstrend begonnen, da der Markt Russlands vorübergehendes Verbot von Diesel- und Benzinexporten in einen bereits angespannten Markt einordnete»,sagte Tony Sycamore, Analyst bei IG Markets. Moskau hatte in der vergangenen Woche die Ausfuhr von Benzin und Diesel in die meisten Länder vorübergehend verboten, um den Inlandsmarkt zu stabilisieren.