Die Schweizer Börse ist am Donnerstag nicht vom Fleck gekommen. Zu Beginn der Notenbankenkonferenz in Jackson Hole agierten die Anleger zurückhaltend. Höhepunkt des dreitägigen Treffens hochrangiger Zentralbankvertreter am Fusse der Rocky Mountains werden die Reden von Fed-Chef Jerome Powell und EZB-Präsidentin Christine Lagarde am Freitag sein. Von ihnen werden Hinweise auf die weitere Zinspolitik der beiden wichtigsten Notenbanken erwartet. Der Standardwerteindex SMI notierte zum Handelsschluss bei 10'969.75 Punkten und war damit gegenüber dem Vortag praktisch unverändert.