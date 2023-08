Die Aktien der Evergrande Property Services Group brechen am ersten Tag nach der Wiederaufnahme des Handels nach 16 Monaten um fast 50 Prozent ein. Zuvor hatte das Unternehmen bekannt gegeben, dass es über ausreichende Vermögenswerte verfüge, um seine Geschäftstätigkeit fortzusetzen und es erwarte, sein Umsatz- und Gewinnwachstum auf dem Niveau führender Immobiliendienstleister halten zu können. Das Unternehmen war in finanzielle Schieflage geraten, nachdem die Muttergesellschaft China Evergrande, der am höchsten verschuldete Immobilienentwickler der Welt, Mitte 2021 in eine Schuldenkrise geraten war, die sich später auf den gesamten Sektor ausweitete.