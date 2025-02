Am Donnerstagmorgen steht der US-Dollar mit leichten Gewinnen gegenüber dem Franken und Euro im Fokus. So notiert das Dollar/Frankenpaar am Morgen bei 0,9030 nach 0,9011 am Vorabend. Auch zum Euro hat der Dollar etwas aufgeholt. Das Paar bewegt sich mit aktuell 1,0388 (Vorabend 1,0407) weiterhin in einer engen Spanne um die 1,04er Marke. Derweil tritt das Euro/Franken-Paar bei 0,9381 mehr oder weniger auf der Stelle.