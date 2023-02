Aktien von Microsoft zogen zeitweise um mehr als zwei Prozent an. Am Ende drehten die Anteilsscheine jedoch 0,3 Prozent ins Minus. Der Konzern will seine Websuche Bing mit einer noch leistungsfähigeren Variante der Künstlichen Intelligenz (KI) ChatGPT von Open AI aufrüsten und damit Marktführer Google angreifen. Dieser will wiederum seine KI-Software "Bard" in seiner Suchmaschine integrieren. In einem Online-Werbeclip von Google lieferte Bard aber eine nicht korrekte Antwort, was Anleger offenbar als Rückschlag werteten. Papiere der Google-Mutter Alphabet büßten rund sieben Prozent ein.