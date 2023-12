Die Schweizer Börse verbucht am Montag im frühen Handel Gewinne. Laut Händlern hoffen viele Investoren nach dem starken November auf eine Fortsetzung des Rallys. Es sei durchaus möglich, dass es erst einmal weiter nach oben gehe, da sich die Einschätzungen der künftigen Geldpolitik gewandelt habe. Grund dafür sei der anhaltende Rückgang der Inflation in den USA und auch in Europa, heisst es in einem Marktbericht. Auch hierzulande bleibt die Inflation im Rückwärtsgang, wie der aktuell veröffentlichte Wert von 1,4 Prozent zeigt.