An der Schweizer Aktienbörse hat sich am Dienstag nach einem verhaltenen Start bis am späten Vormittag eine freundliche Tendenz durchgesetzt. Das Geschäft verläuft laut Händlern dabei aber ruhiger als an den vergangenen Sitzungen. «Man merkt schon langsam die Osterfeiertage», sagt ein Händler. Viele Marktteilnehmer hätten ihre Aktivitäten in der verkürzten Woche zurückgefahren und manche von ihnen dürften sich wegen der Osterfeiertage schon vorzeitig ins lange Wochenende verabschieden. Insgesamt steuert der SMI auf ein erfreuliches erstes Quartal hin. Dieses endet am Gründonnerstag. Derzeit beträgt das SMI-Indexplus rund 4,5 Prozent. Ob der Aufwärtstrend im zweiten Quartal anhält oder abbricht, sei ungewiss. «Es könnte gut sein, dass nach einem guten ersten Quartal erst einmal ein Durchhänger folgt», sagt ein Händler und verweist darauf, dass die Saison der Unternehmensberichterstattung nun zum grössten Teil abgeschlossen sei.