Angesichts eines schwachen Ausblicks haben HelloFresh-Anleger am Freitag die Flucht ergriffen. Die Aktien rutschten in der Spitze um 45,5 Prozent auf 6,46 Euro ab und waren damit so billig wie seit fünf Jahren nicht mehr. Die im MDax notierten Titel steuerten auf den höchsten Kurssturz ihrer Firmengeschichte zu. Das Unternehmen verlor rund 850 Millionen Euro an Marktkapitalisierung. Der Ausblick für 2024 sei desaströs und der zweite Schockmoment für die Anleger nach der Senkung der Gewinnprognose im November vergangenen Jahres, sagte ein Händler. Nach einem schleppend verlaufenen Jahr rechnet HelloFresh auch 2024 mit rückläufigen Zahlen. Der Vorstand hält es nach eigenen Angaben zudem für unwahrscheinlich, dass die Gruppe ihre Mittelfrist-Ziele bis zum Geschäftsjahr 2025 erreichen kann.