In der ablaufenden Woche gab der Bitcoin deutlich nach. Anfang der Woche hatte er noch fast 103.000 Dollar gekostet. Schliesslich hatten bereits zuvor robuste Konjunkturdaten aus den USA die Zinssenkungserwartungen gedämpft. Anleger am Kryptomarkt warten jetzt auf die Amtseinführung von Donald Trump am 20. Januar. Schliesslich hatte dieser die Einführung einer strategischen Bitcoin-Reserve und eine Lockerung von Regulierungen in Aussicht gestellt. Im vergangenen Jahr hatte der Bitcoin noch stark von diesen Aussichten profitiert. Es ist aber noch unklar, was Trump tatsächlich umsetzen wird.