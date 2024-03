Neuer Monat neues Glück, oder mehr Geld, das in den Markt fliesst. So könnte man das Geschehen an der Schweizer Börse am Freitag, dem ersten Tag im März, beschreiben. Denn die Schweizer Aktienbörse tendiert auf breiter Front fester. Dies sei zum einen den positiven Vorgaben aus den USA und aus Japan geschuldet, wo die Börsen nach den jüngsten US-Inflationsdaten ihren Rekordkurs fortgesetzt hatten. Zum anderen erfreuten sich für einmal auch die defensiven Schwergewichte, die seit einiger Zeit verschmäht worden seien, steigender Aktienkurse. Für Gesprächsstoff am Markt sorgt zudem der überraschende Rücktritt von SNB-Chef Thomas Jordan. Die Kursentwicklung werde dadurch aber kaum beeinflusst, heisst es am Markt.