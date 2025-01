Die Angst vor einem Crash im Technologiesektor nach dem Erfolg eines neuen Modells für die Künstliche Intelligenz (KI) drückt die Börsen in Europa. Der Dax notierte am Montag gegen Mittag gut ein Prozent tiefer bei 21.149 Punkten. Der EuroStoxx50 gab 1,4 Prozent auf 5148 Zähler nach. Der am 10. Januar eingeführte chinesische KI-Assistent DeepSeek überholte am Montag den Rivalen ChatGPT als die am besten bewertete kostenlose Software-Anwendung in Apples App Store in den USA. Das neue Open-Source-KI-Modell R1 des chinesischen Startups hat Experten zufolge die Angst vor einem Ausverkauf im Technologiesektor geschürt, da es in seiner Entwicklung deutlich günstiger ist und Chips mit geringerer Leistung nutzen soll. «Die Anleger hatten das Konzept einer chinesischen Billigversion nicht unbedingt auf dem Schirm. Deswegen zeigen sie sich jetzt etwas überrascht», sagte Fiona Cincotta, Analystin beim Broker City Index. «Denn wenn es plötzlich ein billiges KI-Modell gibt, stellt das die Gewinne der Konkurrenten in Frage - vor allem wenn man bedenkt, wie viel sie bereits in eine teurere KI-Infrastruktur investiert haben.»