Trotz eines Absatzeinbruchs im China-Geschäft der Porsche AG greifen Anleger bei der Aktie zu. Die Titel des Stuttgarter Sportwagenbauers steigen nach der Zahlenvorlage um fast drei Prozent und sind damit die grössten Dax-Gewinner. Der Absatz in China, dem weltweit wichtigsten Automarkt, sank um 28 Prozent auf knapp 57'000 Fahrzeuge, wie Porsche am Montag mitteilte. In Europa legte Porsche dagegen um acht Prozent zu, was die Verluste in China teilweise ausglich.