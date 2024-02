Die asiatischen Aktien sind am Dienstagmorgen leicht gestiegen. Der Börsenhandel war angesichts der geschlossenen chinesischen Finanzmärkte gedämpft. Die chinesischen Börsen werden den Handel nach Ende des chinesischen Neujahrsfestes am Montag, den 19. Februar, wieder aufnehmen. Die Märkte in Hongkong werden am 14. Februar wieder öffnen.