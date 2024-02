In Erwartung weiterer Hinweise auf die US-Geldpolitik haben sich Anleger mit Engagements an der Wall Street zurückgehalten. Der US-Standardwerteindex Dow Jones schloss am Dienstag 0,3 Prozent tiefer auf 38.972 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte dagegen 0,4 Prozent auf 16.035 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,2 Prozent auf 5078 Punkte zu. Auch die US-Währung fassten die Investoren nur mit spitzen Fingern an. Der Dollar-Index, der den Kurs zu Euro & Co widerspiegelt, stagnierte in etwa bei 103,80 Zählern.