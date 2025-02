Am Wochenende verhängte Trump neue Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Importe aus Mexiko und Kanada sowie von zehn Prozent auf China – was den Amerikanern seiner Meinung nach «kurzfristig» schaden könnte. Die drei Länder kündigten noch am Wochenende umgehend Gegenmassnahmen an. Trump kündigte Gespräche mit dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau und der mexikanischen Präsidentin Claudia Sheinbaum über die Zölle an. «Die Unsicherheit ist derzeit enorm – nicht nur darüber, wie diese Verhandlungen letztlich ausgehen werden, sondern auch darüber, dass dies nur die Spitze des Eisbergs ist und weitere Zölle bevorstehen», sagte Yung-Yu Ma, Anlagestratege bei BMO Wealth Management. «Wahrscheinlich dienen die anfänglichen Zölle gegen Kanada und Mexiko als Verhandlungsmuster für das, was noch kommen wird.»