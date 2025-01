Der Goldpreis hat sich am Donnerstag weiter seinem Rekordhoch genähert. An der Börse in London wurden im Mittagshandel 2.779 US-Dollar für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) gezahlt und damit rund 20 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für das Edelmetall steht damit nur noch knapp unter dem Rekordhoch, das im vergangenen Oktober bei 2.790 Dollar erreicht worden war.