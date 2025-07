Die anhaltend unsichere Lage rund um die US-Zollpolitik macht sich am Dienstag an den Finanzmärkten bemerkbar: An den europäischen Märkten bewegen sich die wichtigsten Indizes nur wenig vom Fleck. So notiert der deutsche Dax aktuell mit +0,11 Prozent leicht fester. Der französische CAC 40 gewinnt mit +0,13 Prozent ebenfalls moderat hinzu.