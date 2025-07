Dax-Anleger haben die Zoll-Ankündigungen von US-Präsident Donald Trump mit einem Schulterzucken quittiert. Der deutsche Leitindex zog zur Eröffnung am Dienstag um 0,3 Prozent auf 24.138 Punkte an. «Die Gültigkeit ab dem 01. August lässt noch Zeit für Verhandlungen», kommentierte Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners, die am Vortag beschlossene Verschiebung des Zolltermins. «Damit bleibt eine Hintertür offen, um den Zöllen doch noch zu entgehen.» Auch in der EU dominiere weiterhin die Hoffnung auf eine Einigung.