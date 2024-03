Der SMI steigt 0,3 Prozent. Allerdings hält sich der Anstieg des SMI nach zuvor vier Verlusttagen in Folge in engen Grenzen. Im Vorfeld des Zinsentscheids der US-Notenbank am Abend nach Börsenschluss in Europa bleibt die Zurückhaltung der Investoren spürbar. In der aktuellen "Woche der Notenbanken" ist die Publikation des Fed der wohl wichtigste Event.