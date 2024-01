Der Euro bewegte sich insgesamt in einer engen Handelsspanne. Am Vormittag wurden keine entscheidenden Konjunkturdaten veröffentlicht. Allerdings dürfte der Euro mit Verlusten aus der Woche gehen. Robuste US-Konjunkturdaten hatten zuletzt Spekulationen auf eine baldige Zinssenkung in den USA gedämpft, was dem Dollar Auftrieb verlieh. Am Nachmittag wird in den USA das Konsumklima der Universität von Michigan veröffentlicht.