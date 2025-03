Etwas Unsicherheit gibt es an den Märkten auch mit Blick auf das Investitionsprogramm in Deutschland. Nach dem ursprünglichen Entscheid für das Schuldenpaket gebe es derzeit keine neuen Fortschritte, heisst es in einer Einschätzung von Activetrades. Die Frage, ob alles so funktionieren werde wie geplant, bleibe offen. An Konjunkturdaten stehen am Berichtstag Stimmungsdaten wie etwa der Ifo-Index in Deutschland oder das Vertrauen der Konsumenten in den USA im Fokus. Mit dem Deflator der privaten Konsumausgaben in den USA folgen die für die Geldpolitik des Fed wichtigsten Daten dieser Woche aber erst am Freitag.