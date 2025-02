So besteht laut der US-Währungshüterin Beth Hammack Unsicherheit darüber, welche Regierungsmassnahmen in naher Zukunft umgesetzt werden könnten, und auch erhebliche Unsicherheit über die damit verbundenen wirtschaftlichen Folgen. Dies gelte insbesondere für die von Trump eingeleitete Zollpolitik. Der Republikaner hatte am Montag die Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium auf pauschal 25 Prozent angehoben, «ohne Ausnahmen oder Befreiungen». Ein Beamter des Weissen Hauses sagte, die Massnahmen würden am 4. März in Kraft treten. Zudem ziehen die USA auch Sonderzölle auf Fahrzeuge, Computerchips und pharmazeutische Produkte in Betracht.