Ein optimistischer Ausblick treibt die Aktien von Avon Technologies an der Londoner Börse an. Die Papiere steigen um bis zu 10,8 Prozent auf ein Fünf-Wochen-Hoch von 2060 Pence. Der Anbieter schusssicherer Westen und Gasmasken kündigte an, seine zentralen Ziele für das Geschäftsjahr 2026 zu erreichen oder zu übertreffen. Die bereinigte operative Marge werde in einer Spanne von 14 bis 16 Prozent erwartet. Das Unternehmen sei nun «stärker als je zuvor und habe mehr Wachstumschancen» und liege damit über den für 2027 gesteckten Zielen, hiess es vom Management.