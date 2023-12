Die Aussicht auf die Aufnahme in den breit gefassten US-Index S&P 500 beflügelt Uber. Die Aktien des US-Fahrdienstes klettern um gut vier Prozent im vorbörslichen Handel an der Wall Street. Der Lyft-Konkurrent wird am 18. Dezember in den S&P-500-Index aufgenommen, teilte S&P nach Börsenschluss am Freitag mit. «Wir glauben, dass Uber in den Augen der Investoren von einem 'nice to have' zu einer ernstzunehmenden Anlage wird, sobald es im S&P 500 enthalten ist», schreiben die Experten des Brokers William Blair.