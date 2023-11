Zum Start in die neue Woche ist der SMI kaum verändert. Die Vorgaben sind dabei eher uneinheitlich. Die Wall Street hatte sich am Freitag nahezu unverändert aus dem Handel verabschiedet. In Asien ziehen die meisten Börsen an. Der japanische Nikkei hat kurzzeitig gar ein 33-Jahreshoch markiert, notiert aktuell aber knapp im Plus.