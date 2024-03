Der Kupferpreis ist dank der Aussicht auf Produktionskürzungen in China stark gestiegen. Das Industriemetall verteuerte sich am Mittwoch an der Londoner Metal Exchange LME um bis zu 1,6 Prozent auf 8799 Dollar pro Tonne und erreichte damit den höchsten Stand seit August 2023. Der Mai-Kupferkontrakt an der Schanghaier Terminbörse stieg um ein Prozent auf 70.420 Yuan pro Tonne. Führende chinesische Kupferhütten einigten sich am Mittwoch darauf, die Produktion in einigen verlustbringenden Anlagen zu drosseln. «Die Kupferbullen hatten auf einen Moment wie diesen gewartet - sie haben ihn bekommen. Zeit zum Feiern», sagte Sandeep Daga, Experte vom Metal Intelligence Centre.