Der US-Softwarekonzern Adobe gibt die geplante Übernahme des Online-Startups Figma für rund 20 Milliarden Dollar wegen regulatorischen Gegenwinds auf. Es gebe keinen klaren Weg, um grünes Licht von den Kartellwächtern in der EU und Grossbritannien zu erhalten, teilte der "Photoshop"-Anbieter am Montag mit. Nach Angaben der britischen Wettbewerbsbehörde hat Adobe keine Vorschläge gemacht, um Bedenken gegen die Übernahme auszuräumen. Adobe hatte argumentiert, dass es mit Figma in keiner Weise konkurriert. "Wir glauben, dass es in unserem jeweiligen Interesse ist, unabhängig voneinander weiterzumachen", sagte Adobe-Chef Shantanu Narayen. Adobe werde eine Entschädigung von einer Milliarde Dollar an Figma zahlen, dessen Kommunikationsplattform von Unternehmen wie Zoom, AirBnB und Coinbase genutzt wird.