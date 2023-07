Gleichzeitig bleibt der Franken auch weiterhin sehr stark. Das Euro/Franken-Paar bewegt sich mit Kursen von 0,9648 wieder auf die 0,96er Marke zu. Der US-Dollar bewegt sich mit einem Kurs von 0,8589 Franken weiterhin auf dem tiefsten Niveau seit der Aufhebung der Mindestgrenze durch die SNB im Januar 2015.Der Euro wiederum hatte in der vergangenen Woche gegenüber dem US-Dollar etwa drei Cent an Wert gewonnen. Ausschlaggebend sind rückläufige Zinserwartungen an die amerikanische Notenbank Fed wegen fallender Inflationsraten in den USA. Derzeit ist an den Märkten nur noch eine Zinsanhebung der Fed in diesem Jahr vollständig eingepreist. Der Dollar steht daher unter Druck.