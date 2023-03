Die Aktien grosser Banken wurden mit nach unten gezogen: J.P. Morgan Chase & Co verloren 5,4 Prozent, Citigroup 4,1 Prozent und grosse Kreditinstitute in Asien und Australien rutschten am Freitagmorgen - wenn auch in geringerem Maße - ab. "Ich denke, es gibt Spekulationen, dass es grössere Probleme innerhalb des US-Bankensystems gibt, oder dass es dieses Potenzial gibt, und das hat ein Überdenken der Fed-Politik verursacht", sagte ING-Ökonom Rob Carnell in Singapur. "Aber es sind ziemlich schwammigen Spekulationen, was nur zeigt, wie unruhig die Märkte im Moment sind, und das hat sich auf alle anderen Märkte übertragen."