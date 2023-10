Das Minus des SMI geht also vor allem auf die schwache Performance der GS von Roche (-3,0 Prozent) zurück, wobei auch die Inhaberpapiere des Pharmakonzerns (-2,9 Prozent) mit am Tabellenende stehen. Roche musste am Vorabend über einen Rückschlag von der Forschungsfront berichten. So hat die Embark-Studie mit dem Medikament Elevidys bei der Behandlung von Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) ihren primären Endpunkt nicht erreicht. Die Roche-GS ebenso wie die Aktien gehörten darüber hinaus am Vortag zu den stärksten Werten, was Raum für einen Rücksetzer eröffnet.