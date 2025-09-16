Die Hoffnung auf eine baldige Zinssenkung in den USA beflügelt die Aktienmärkte in Asien. Anleger setzen darauf, dass die US-Notenbank Fed in dieser Woche ihren Lockerungszyklus wieder aufnimmt und die Möglichkeit weiterer Zinssenkungen andeutet. Zudem sorgt die Hoffnung auf eine Entspannung im Verhältnis zwischen den USA und China für Optimismus. Die Erwartung einer Zinssenkung der US-Notenbank hatte die Stimmung an den Märkten bereits in den vergangenen Handelstagen angeheizt. Der breit gefasste MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg auf den höchsten Stand seit mehr als vier Jahren und notierte zuletzt 0,3 Prozent fester. In Japan markierten der Nikkei-Index und der Topix-Index neue Rekordstände.