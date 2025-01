Der Goldpreis ist am Donnerstag den dritten Tag in Folge gestiegen und hat den höchsten Stand seit vier Wochen erreicht. An der Börse in London wurde am Nachmittag 2.676 US-Dollar für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) gezahlt und damit etwa 14 Dollar mehr als am Vortag. Die Notierung für das Edelmetall ist damit so hoch wie seit Mitte Dezember nicht mehr. In Euro wurde eine Feinunze mit 2.595 Euro gehandelt.