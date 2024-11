Der Dax ist zum Wochenschluss nur schwer in die Gänge gekommen. Der deutsche Leitindex notierte am letzten Handelstag im November kaum verändert bei 19'420 Zählern, der EuroStoxx50 gab 0,1 Prozent nach. Anleger hoffen jedoch, dass der Dax im Dezember noch einmal durchstarten wird. «Die feierliche Advents- und Weihnachtsstimmung sorgt in der Regel auch an der Börse für Kauflaune», sagt Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. Impulse könnte die Wall Street liefern. In den USA läuft der Handel nach der Feiertagspause am sogenannten Black Friday wieder an. Der Tag nach dem US-Erntedankfest gilt im Einzelhandel als einer der umsatzstärksten des gesamten Jahres und als Auftakt zum wichtigen Weihnachtsgeschäft.